Hakkari'de evlat nöbeti 21. haftasında

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, “Kahrolsun PKK”, “Çocuklarımızı geri verin” sloganları attı. Ellerindeki pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüyen anneler, eylemlerinin 21. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, çocuklarını istedi.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, “Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber çocuklarımızı dağdan indirelim” dedi.

HDP binasında çalınan müzikle ailelerin sesinin bastırılmaya çalışılması ise tepkiyle karşılandı.

Feyzullah Taş