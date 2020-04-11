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Hakkari'de eylem ve etkinliklere 15 günlük yasak

Hakkari'de eylem ve etkinliklere 15 günlük yasak
Hakkari'de eylem ve etkinliklere 15 günlük yasak

Hakkari Valiliği, bazı eylem ve etkinlikleri 15 günlük süreyle yasakladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkâri İl sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 13/04/2020 tarihi saat 00:01'den 27/04/2020 tarihi saat 23:59'a kadar on beş (15) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma (ticari faaliyetler hariç), afiş/poster asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının Yasaklanmasına kararı alınmıştır" denildi.

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