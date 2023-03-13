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Hakkari'de gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hakkari'de gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Hakkari'de gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 56 öğrenci, gıda zehirlenmesi iddiası ile hastaneye kaldırıldı

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Edinilen bilgilere göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyü Abdulkadir Alkan Ortaokulu öğrencileri yedikleri yemeklerden zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırıldı. Okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 55 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müşahede altına alınan öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldılar. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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