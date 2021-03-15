Hakkari'de iki mevsim bir arada

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesindeki vatandaşlar yaz mevsiminden kalma günleri yaşarken, Yüksekova ilçesi ise mart ayına rağmen hala kar altında. Hava sıcaklığının 15 dereceyi aştığı Derecik'te boy vermeye başlayan otlarla her taraf yeşile bürünürken, baharın müjdecisi rengârenk çiçekler de açmaya başladı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar bahar mesaisine başlayarak ağaç budama, fidan dikme ve bahçe temizliği için kolları sıvadı.

Derecik'te bahar yaşanırken Yüksekova'da karla mücadelenin devam ettiğini ifade eden Mutalip Evin, “Derecik'te artık millet bahçelerini temizliyor, budama işini yapıyor ve fidan dikimine geçti. Bu sıcak havayla vatandaşlar piknik yapmaya da başladı. Mart ayının ortasındayız, artık hayvanlarımızı dağda rahat otlatıyoruz. Her tarafta otlar çıkmış ve çok güzel bir hava var” dedi.

Yüksekova'da kar ve soğuk hava etkili

Yüksek rakımlı dağlara sahip Yüksekova ilçesi ise mart ayının ortalarına rağmen kar ve soğuk havayla mücadele ediyor. İlçenin ovası ve dağları kar altındayken, çiftçiler ise hayvanlarını hala ahırlarda besliyor.

Yüksekova ilçesinde yarım metre kar bulunduğunu ve soğuk havanın etkili olduğunu dile getiren Nihat Ekici, “Yüksekova hala beyaz örtüsüyle devam ediyor. Mart ayına rağmen hala soğuk ve kışı yaşıyoruz. Şu an Derecik ilçesi yazı yaşarken, bizim burası yarım metre karla mücadele ediyor. Hayat şartları burada daha çok zor geçiyor. Ot konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz, çünkü hayvanlarımıza hala içerde besleniyor. Kış burada 8 ay sürdüğü için biriktirdiğimiz otları vererek hayvanlarımıza bakıyoruz. Hayvanlarımızı ancak 4-5 ay otlatabiliyoruz. Mart ayına rağmen bizler kışı yaşıyoruz. Bizim yanı başımızda bulunan il ve ilçelerde ise piknik bile yapıyor” ifadelerini kullandı.

Metin Tek