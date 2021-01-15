İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de kar timleri iş başında

Hakkari'de kar timleri iş başında
Hakkari'de kar timleri iş başında

Hakkari Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kaldırımları kar ve buzdan temizledi.

Kar yağışından vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Hakkari Belediyesi, ana arterlere gerekli müdahaleleri anında yapıyor. Yayaların kullandığı kaldırımlar ekipler tarafından küreklerle temizleniyor. Hakkari Belediyesinin kürekli kar timleri, kentin değişik bölgelerinde bulunan ve araçların geçemediği noktaları kısa sürede kardan temizlediler.

Belediye önü başta olmak üzere birçok noktayı küreklerle kardan temizleyen kürekli kar timleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Feyzullah Taş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.