Hakkari'de 'kar yağışı'

Önceki gün başlayan ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Birçok köy ve mezra yolunun kapandığı kentte, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde de okullar bugün için tatil edildi.

Kent merkezinde bulunan bazı araçlar adeta karla kaplanırken, vatandaşlar ise, lapa lapa kar yağışı altında günlük hayatlarını sürdürdüler. Tatil haberiyle birlikte okuldan dönen öğrenciler ise, karda oynayarak büyük sevinç yaşadılar.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde görevli polis memurlarının yaptığı ve kafasında polis şapkası, göğsünde polis rozeti bulunan kardan adam ise çocuklardan büyük ilgi gördü.

Bazı aileler de, çocuklarıyla birlikte kardan adamla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Feyzullah Taş

