Hakkari'de ki üs bölgelerinde faaliyetler zorlu koşullara rağmen sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Hakkari'de bulunan üs bölgelerindeki faaliyetlerin, zorlu hava ve arazi şartlarında da azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Zaferlere koşacağız, Aşkla çıktık biz bu yola. Karlı dağlar aşacağız, Diz kırıp vermeden mola Hakkari'de bulunan üs bölgelerimizdeki faaliyetler, zorlu hava ve arazi şartlarında da azim ve kararlılıkla devam ediyor."

Yunus Özkan

