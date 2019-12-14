Hakkari'de köy ve mezra yolları yeniden ulaşım açıldı

Önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Hakkari ve Yüksekova ilçesinde 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin geceli gündüzlü çalışması sonucunda tüm köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açıldı. Kapanan köy ve mezra yollarını kısa süreden ulaşıma açan karla mücadele ekibine teşekkür eden vatandaşlar, yağışların yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığını söylediler.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri ise, kapalı köy ve mezra yolunun bulunmadığını belirtiler.

Feyzullah Taş

