Hakkari'de okulun istinat duvarı çöktü

Kıran Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Lisesi pansiyonuna ait istinat duvarı yağışlarla birlikte çöktü. Pansiyon binasında maddi hasar meydana gelirken mahallede birçok evin bahçe duvarları ile evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Mahalle sakinlerinden Lokman Deniz, 4 yıl önce Endüstri Meslek Lisesi'nin kazılan yeni temelinden sonra evlerinde kayma ve çatlakların oluştuğunu iddia etti. Deniz, “Evlerimiz her yıl yağışlarla birlikte çöküyor. Bu çökmeler nedeniyle de evlerimizde çatlaklar meydana gelmiş. Bahçelerimizdeki toprak sürekli aşağı kayıyor. Meyve ağaçlarımız zarar görmüş durumda. Bugün yine yağışlarla birlikte toprak kayması yaşandı. İmam Hatip Lisesinin Pansiyonuna bitişik olan istinat duvarı çöktü. Bu duvarlar 4'üncü seferdir çöküyor. Okulda maddi hasar oluşmuş. Gece yarısıydı büyük bir gürültüyle uyandık. Yetkililerden evlerimizin zararının karşılanmasını ve bu kaymaların önüne geçilecek çalışmaların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Şükrü Deniz ise, “Ben de 35 yıldır ailemle birlikte bu mahallede yaşıyorum. İki katlı evimde meydana gelen çökme nedeniyle 4 yıl önce boşalttım. Şu an asgari ücretle kirada yaşamaya çalışıyorum. Çok sıkıntı içindeyiz. Yetkililer mağduriyetimizi gidersin istiyoruz. Eğer bu mümkün değilse evlerimiz istimlak edilsin" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, konunun İl Özel İdaresine bildirdiklerini ifade ederek, ihaleyi alan yüklenici firmanın da en kısa zamanda duvarın yapımına başlayacağını söyledi.

Mimar Kaya

