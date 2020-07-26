Hakkari'de PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde başarıyla icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 2 adet patlayıcı düzenek, 2 kalıp C4 patlayıcı, 8 adet şarjör, 1 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet keskin nişancı gözetleyici dürbünü, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet atış cetveli, 1 adet aksiyon kamerası, 16 adet uzaktan kumanda, termal kamera seti, 1 adet radyo, 1 adet tablet, 1 adet güneş paneli, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet araç telsizi, 1 adet telsiz mikrofonu, 1 adet voltmetre, 1 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin imha edildiği de belirtildi.

Mevlüt Hasgül

