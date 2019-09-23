Hakkari'de şehitlerimiz için tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde bugün ikmal konvoyunun geçişi esnasında teröristlerce daha önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Kahramanmaraş doğumlu evli ve bir çocuk babası Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Kocaeli'nin İzmit ilçesi doğumlu Bakım Astsubay Üst Çavuş Volkan Tantürk'ün cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaların ardından şehitlerin naaşı helikoptere taşındı. Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na getirilen şehitler için burada da tören düzenlendi. İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu duanın ardından askerlerin omuzunda askeri uçağa taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı. Buradaki törene Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Tümen Komutanı Tuğgeneral Muhammer Alper, polis ve askeri erkan katıldı.

Feyzullah Taş-Metin Tek

