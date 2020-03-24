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Hakkari'de sosyal medya operasyonu: 16 gözaltı

Hakkari'de sosyal medya operasyonu: 16 gözaltı
Hakkari'de sosyal medya operasyonu: 16 gözaltı

Hakkari'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, haklarında örgüt üyesi olduklarına, örgüte yardım ve yataklık yaptıklarına dair tespitler bulunan 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Nevruz öncesi kent genelinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 21 Mart 2020 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlar neticesinde; sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, haklarında örgüt üyesi olduklarına, örgüte yardım ve yataklık yaptıklarına dair tespitler bulunan 16 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Feyzullah Taş

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