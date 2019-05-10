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Hakkari'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Hakkari'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Hakkari'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtti.

Açıklamada, “17 Temmuz 2017 günü saat 10.00 sıralarında Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şahıs, ‘terör örgütüne üye olmak' ve ‘bölücü terör örgütü adına eylem yapmak' suçlarından Güldalı ve Esendere köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Şahıslar mahkemeye sevk edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.  

Feyzullah Taş

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