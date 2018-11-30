Hakkari'de terör operasyonu: 6 tutuklama

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 27 Kasım 2018 günü il genelinde icra edilen operasyonlarda; PKK/KCK bölücü terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları, terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütüne yardım ve yataklık sağladıkları tespit edilen 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlara tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartı olmak üzere 7 şahıs serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Feyzullah Taş

