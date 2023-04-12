Hakkari'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Feyzullah Taş - Mimar Kaya
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.