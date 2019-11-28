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Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralı

Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralı
Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca ilçesi Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde jandarma karakoluna yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 13 askerin ise yaralandığını söyledi.

Alınan bilgilere göre, Çukurca ilçesindeki Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde jandarma karakoluna ait mevziye yıldırım düştü. Bunun üzerine mevzideki arkadaşlarının yardımına koşan askerlerin üzerine ikinci defa yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 13 asker ise yaralandı.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Hakkari Devlet Hastanesine gelerek genel cerrah ve yoğun bakım ünitesinde bulunan yaralı askerleri ziyaret etti. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, “Davuş Tepi Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu jandarma astsubay başçavuşumuz ve bir uzman çavuşumuz şehit oldu, 13 personelimiz de yaralı. Allah'a şükür hayati tehlikeleri yok.

Şimdi mevziye yıldırım düşüyor. Arkadaşlarını kurtarmaya giden diğer personeller de ikinci yıldırım düşmesi sonucu yaralanıyor. Buradan şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz” dedi.

Feyzullah Taş

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