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Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köy, 25 mezra yolu kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köy, 25 mezra yolu kapandı
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köy, 25 mezra yolu kapandı

Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köy, 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de sabah saatlerinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 köy ile 25 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, saat 19.00 itibarı ile etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 3 köy, 13 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 3 köy, 12 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. 

Yetkililer, kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadelenin devam ettiğini ifade etti.
 

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