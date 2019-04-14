Hakkari'deki besiciler zor durumda

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip olan Hakkari'de sert ve uzun geçen kış ayları nedeniyle besiciler, hayvanlarına ot ve yem bulmakta zorlanıyorlar. Zap Vadisi'nde havaların ısınması ve doğanın canlanmasına rağmen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, parayla satın aldıkları ot balyalarını sırtlarında köye taşıyıp atadan kalma demir el makasıyla keserek hayvanlarını doyurmaya çalışıyor. Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı yaklaşık 3 yıldır yasaklanan yaylalara çıkamayan besiciler, bahar aylarında yeteri kadar ot biçemedikleri için çetin ve uzun geçen kış aylarında hayvanlarının aç kaldığını ifade ettiler.

Kırıkdağ köyünde 30 yıldır çobanlık yapan Tahsin Yiğit, yayla yasaklardan dolayı hayvanlarına yeteri kadar ot biçemedikleri için saman balyalarını parayla satın almak zorunda kaldıklarını söyledi. Yiğit, “Hayvancılık çok önemli bir meslektir. Fakat Türkiye'de iyi gözle bakılmıyor. Şu an Avrupa'ya baktığımız zaman küçük ve büyükbaş hayvan besiciliğine daha çok önem veriliyor. Bizim ülkemizde ise hayvancılık yapan kişilere biraz gericilik gözüyle bakılıyor. Ondan dolayı insanlarımız hayvancılığa pek ısınmıyor. Oysa biz verimli ve bilinçli şekilde bu hayvanlara bakarsak, eti yabancı ülkelerden ihraç etmeyiz. Şüphesiz dış ülkelere ihraç ederiz, ama ithal etmeyiz. Bizim de devletimizden isteğimiz, insanları hayvancılığa biraz daha teşvik etmesidir” dedi.

“Hayvanlarımıza parayla saman alıyoruz”

Bölgedeki olaylardan dolayı yaylalardan istifade edemedikleri için kışın ortasından itibaren samanı parayla almak zorunda kaldıklarını belirten Yiğit, “Yasaklardan dolayı yaylalarımızdan istifade edemiyoruz. İstifade edemediğimizden dolayı da hayvanlarımız için samanı parayla satın alıyoruz. Parayla aldığımız için hayvanın maliyeti bize çok pahalıya mal oluyor. Böylece biz besicilerin kazancı da düşüyor” ifadelerini kullandı.

Bölgede soğuk ve sert geçen kış ayları yüzünden hayvanlarının samanının tükendiğini ifade eden Yiğit, “Kuzulama dönemini geride bıraktık. Yüzlerce kuzu doğdu. Ot yiyecekler ama halen dağlarda kar var. Parayla aldığımız otları sırtımızla taşıyor ve el makasıyla kesip koyunları ve kuzuları doyurmaya çalışıyoruz. Devletimizden yayla yasaklarının kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mimar Kaya

