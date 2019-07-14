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Hakkari'den kötü haber! 3 şehidimiz var

Hakkari'den kötü haber! 3 şehidimiz var
Hakkari'den kötü haber! 3 şehidimiz var

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonlarda 3 jandarma personelinin şehit olduğunu 1 jandarma astsubay çavuşun yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve devamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma astsubay çavuşun yaralandığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.  

Mevlüt Hasgül

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