Hakkarili anne 10 yıldır evladının peşinde

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 298 gündür kararlılıkla sürüyor. Evlat hasreti çeken aileler, Ramazan ayına rağmen evlatlarının peşini bırakmayarak HDP ve PKK'dan evlatlarını istiyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Murat Başal - Muhammet Hüseyin İçli

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