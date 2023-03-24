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Hakkarili anne 10 yıldır evladının peşinde

Hakkarili anne 10 yıldır evladının peşinde
Hakkarili anne 10 yıldır evladının peşinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Hakkarili anne, 10 yıldır evladına ulaşmaya çalışıyor.

Hakkarili anne 10 yıldır evladının peşinde - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 298 gündür kararlılıkla sürüyor. Evlat hasreti çeken aileler, Ramazan ayına rağmen evlatlarının peşini bırakmayarak HDP ve PKK'dan evlatlarını istiyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Murat Başal - Muhammet Hüseyin İçli

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