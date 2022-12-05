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Hakkarili annelerin evlat nöbeti 37'nci haftada

Hakkarili annelerin evlat nöbeti 37'nci haftada
Hakkarili annelerin evlat nöbeti 37'nci haftada

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 37'nci haftada da devam etti.

Hakkarili annelerin evlat nöbeti 37'nci haftada - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Feyzullah Taş

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