Hakkarili annelerin eylemi 26'inci haftasında

HDP binası önünde ellerinde pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile eylem yapan aileler, 'Kahrolsun HDP, PKK', ‘Türk, Kürt kardeştir HDP kalleştir' şeklinde slogan attılar.

Şemdinli'de yakınları dağa kaçırılan Leyla Çiftçi isimli vatandaş, anneler adına basın açıklamasını okudu. Çiftçi; “Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve mağdur edilmiş aileler olarak toplanmış bulunmaktayız. 26 haftadır haykırıyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık! Kardeş kardeşi vurmasın. Gelin birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyor ve teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim ve çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır" dedi.

2013 yılında Şemdinli ilçesinde dağa kaçırılan Ferman Kılıç'ın yakını Ali Kılıç ise yakınına seslenerek, ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Şemdinli'den gelen Esat Akın da, ” 2019 yılında 12 yaşındaki çocuğum Çetin Akın, Yüksekova ilçesine dükkan için eşya almaya giderken PKK tarafından dağa çıkartıldı. Çocuğumun bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Feyzullah Taş



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