İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkarili Tunç ailesi enkaz altında

Hakkarili Tunç ailesi enkaz altında
Hakkarili Tunç ailesi enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da öğretmen olarak görev yapan Hakkarili Mücahit Tunç ile anne ve babasının da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Malatya'nın Battalgazi semtindeki Çöznük Mahallesi Ekol Sokak'ta bulunan Bayrak Sitesi'nde ikamet eden, Hakkari'nin Çukurca ilçesi nüfusuna kayıtlı Mücahit Tunç ile babası H. Kasım Tunç ve annesi Halime Tunç'un oturdukları apartmanın enkazı altında kaldıkları öğrenildi. Malatya'da öğretmen olarak görev yapan Mücahit Tunç'un deprem esnasında eşini ve çocuklarını dışarı çıkardıktan sonra anne ve babasını da kurtarmaya giderken enkaz altında kaldığı öğrenildi. Depremden kurtulan Tunç'un eşi ve çocuklarının yakınlarına haber vermesiyle Çukurca ilçesindeki akrabaları Malatya'ya gitti.

Mimar Kaya
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.