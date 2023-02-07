Hakkarili Tunç ailesi enkaz altında

Malatya'nın Battalgazi semtindeki Çöznük Mahallesi Ekol Sokak'ta bulunan Bayrak Sitesi'nde ikamet eden, Hakkari'nin Çukurca ilçesi nüfusuna kayıtlı Mücahit Tunç ile babası H. Kasım Tunç ve annesi Halime Tunç'un oturdukları apartmanın enkazı altında kaldıkları öğrenildi. Malatya'da öğretmen olarak görev yapan Mücahit Tunç'un deprem esnasında eşini ve çocuklarını dışarı çıkardıktan sonra anne ve babasını da kurtarmaya giderken enkaz altında kaldığı öğrenildi. Depremden kurtulan Tunç'un eşi ve çocuklarının yakınlarına haber vermesiyle Çukurca ilçesindeki akrabaları Malatya'ya gitti.

Mimar Kaya



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