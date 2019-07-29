İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı

Hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı
Hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlar sonrasında 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de polis ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu kullanmak, resmi belge düzenlemesinde yalan beyanda bulunmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 2 yıl 16 ay hapis cezası ve bin 500 TL asli para cezası ile aranan şahıslar, beyandan sonra kazanç artışı bildirmemek, çocuğun cinsel istismarı ve borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan aranan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer suçlardan aranan 10 şüpheli ise mahkemelerce yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.  

Coşkun Sağlamdin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.