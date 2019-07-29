Hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de polis ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu kullanmak, resmi belge düzenlemesinde yalan beyanda bulunmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 2 yıl 16 ay hapis cezası ve bin 500 TL asli para cezası ile aranan şahıslar, beyandan sonra kazanç artışı bildirmemek, çocuğun cinsel istismarı ve borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan aranan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer suçlardan aranan 10 şüpheli ise mahkemelerce yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.

Coşkun Sağlamdin