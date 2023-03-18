Hakları verilmeden işten çıkartılan engelli işçi, tek başına 4 yıldır eylem yapıyor

Çocukluktan kalma tiki yüzünden 6 yıl engelli kadrosunda çalıştığı şirketten hukuksuz bir şekilde çıkarıldığını belirten Tevfik Yıldırım, tek başına hak arama mücadelesi veriyor. Amerika merkezli danışmanlık şirketinden haksız yere mobbinglere uğrayan ve işten çıkartılan yüzde 50 engeli bulunan Tevfik Yıldırım, Maslak'ta Ayazağa metrosu önünde hemen hemen her gün akşam saatlerinde protestosunu sürdürüyor. Yıldırım, çevredeki vatandaşlar ve sosyal medya üzerinden ilgi ile karşılaşıyor.

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Yıldırım, şu anki çalıştığı yere de baskı uygulandığını söyledi. Ayrıca, yaptığı eylemlerden kaynaklı Yıldırım'a şirket tarafından marka değerlerine zarar verdiğine yönelik 50 bin TL tazminat davası açılmış durumda. Bu tazminat davasını ödeyemeyeceğini belirten Yıldırım, “Şu anda çalıştığım yerde yüzde 50 engelli kadrosunda çalışıyorum. Benim bu parayı ödeme durumum yok” dedi.

“Eylem yaptığım için şu anki çalıştığım yere de baskı yapıyorlar”

Çalıştığı şirketten haksız yere işten çıkartılan Tevfik Yıldırım, “Yaklaşık 6 yıl Ernst & Young isimli Amerika kökenli şirkette çalıştım. Bu süre içerisinde hiçbir uyarı almadım. Şirkete işten çıkarılmadan 6 ay önce yeni idareci geldi. Bu idareciden mobbinglere maruz kaldım ve işten çıkartıldım. İdarecinin arkasında duran iki çalışanda şahitlik etti. Bundan kaynaklı mahkemeye verdim ve maalesef mahkemeyi kaybettim. Böylelikle 7 ay işsiz kaldım ve ardından işe başladım. Sonrasında da hakkımı yedirmemek adına bu eylemlere başladım. Bu eylemleri 3-4 yıldır ara ara yapıyorum. Eylem yaptığım için şu anki çalıştığım yere de baskı yapıyorlar işten atmaları için. Hem beni işimden ettiler hem de şu anki çalıştığım yerden atılmam için uğraşıyorlar. Ben bunların hepsine tek başıma göğüs geriyorum. Beni işimden ettikleri gibi marka değerlerine zararda bulunduğumu düşündükleri içinde 50 bin TL değerinde tazminat davasında bulundular. Ben zaten şu anki çalıştığım yerde yüzde 50 engelli kadrosunda çalışıyorum. Benim bu parayı ödemeye durumum zaten yok. Engelli raporum haksız yere çıkarıldığım şirkete girmeden öncede vardı” şeklinde konuştu.

“Ben haklıyım, davamı kazanacağıma inanıyorum”

Çıkarıldığı şirketten geçmişe dönük zararlarının karşılanması yönünde beklentisi olduğunu belirten Yıldırım, “Benim başka bir beklentim yok. Ben eylem yaparken bağırmıyorum kimseyi rahatsız da etmiyorum sadece protesto hakkımı kullanıyorum. Eylemlerime aralıklarla devam edeceğim. Hakkımı bırakmayacağım. Haksızlık hiçbir insanın uğramaması gereken bir konu. İki tane yalancı şahitle suçlu ya da suçsuz olabiliyorsunuz. Ben haklıyım davamı kazanacağıma inanıyorum. Bana ayrıca tehditlerde de bulunuyorlar. Ben buraya zaman zaman gelmeye çalışıyorum. Etrafımda beni gören vatandaşlardan güzel tepkiler alıyorum. Sosyal medyada da büyük destek görüyorum” ifadelerini kullandı.

Uğur Çetin - Furkan Serttaş



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