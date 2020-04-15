Hakurk'ta bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyinde kahraman komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 3 adet RPG -7 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 adet şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi" denildi.