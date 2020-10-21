Hakurk'ta PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak ve mağaralarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti" denildi.

Arama tarama faaliyeti sonucunda 1 adet A/T-4 Lançer, 1 adet havan namlusu, 59 adet havan mühimmatı, 7 adet top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 adet Doçka sehpası, 2 adet havan beşik döşeme, 44 adet havan tapası, 4 adet R/A optik nişangahı, 3 adet dedektör, 2 teleskobik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Mehmet Kalay

