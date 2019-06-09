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Hakurk'ta teröristlere ait 13 odalı sığınak imha edildi

Hakurk'ta teröristlere ait 13 odalı sığınak imha edildi
Hakurk'ta teröristlere ait 13 odalı sığınak imha edildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden ve 14'üncü gününe giren Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mühimmatlar imha edildi.

Hakurk'ta teröristlere ait 13 odalı sığınak imha edildi - Tıkla İzle

Komandoların, Hakurk'a girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatlara imha etmeye devam ediyor. Harekat kapsamında terör örgütü PKK'ya ait pek çok mağara ve sığınaklar imha edildi.

"4 girişli 13 odalı sığınak imha edildi"

Son olarak teröristlerin kullandığı ve 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde yaşam malzemelerinin yanı sıra, 200 adet elektrikli fünye, 100 adet normal fünye, 15 adet hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, 1 adet nikon dürbün, 15 adet AK-47 şarjörü, 13 adet gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 adet av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.

Ayrıca, bir başka bölgede tespit edilen bir sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat EYP düzeneği, 12 adet basma düzenekli EYP, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Aynı bölgedeki farklı bir tepede ise 6 Adet ÇNRA/KATYUŞA mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

"PKK'nın silah tamir atölyesi imha edildi"

Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen bir başka mağarada ise 1 adet 3.5 kilowatt jeneratör, 2 adet av tüfeği (biri sağlam), 1 varil AK-47 dipçiği, 9 adet BKC MK. RF. tamburası ve tamir sandıkları bulunarak imha edildi.

Harekat devam ederken Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"27 Mayıs tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatında terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mühimmatlar imha edilmeye devam ediliyor. Komandolar Hakurk'un kalbine kadar girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün pek çok mağara ve sığınakları da imha edildi. Son olarak teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit edildi.

Mağarada pek çok yaşam malzemesinin yanı sıra 200 adet elektrikli fünye, 100 adet normal fünye, 15 adet hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, 1 adet nikon dürbün, 15 adet AK-47 şarjörü, 13 adet gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 adet av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi. Bir başka bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat EYP düzeneği, 12 adet basma düzenekli EYP, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Farklı bir tepede ise 6 Adet ÇNRA/KATYUŞA Mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen bir başka mağarada da 1 adet 3.5 kw jeneratör, 2 adet av tüfeği (biri sağlam), 1 varil AK-47 dipçiği, 9 adet BKC MK. RF. tamburası ve tamir sandıkları bulunarak imha edildi."

Mevlüt Hasgül


 

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