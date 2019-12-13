Hala satılan şırınga çikolatalara zabıta el koydu

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Zabıta Komiseri Özgür Özmen eşliğinde zabıta ekipleri 4 bir kola ayrılarak geçtiğimiz günlerde şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının boğazına kaçarak hayatlarını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ve Umut Bilgi'nin ardından böylesine tahsilsiz bir olayın yaşanmaması için Bilecik'te de taaruza geçtiler.

Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi.

Kantinlerde şırınga çikolataya rastlanamazken, ancak okul çevresindeki bir çok bakkalda şırınga çikolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılırken, ekipler yaklaşık 80 adet şırınga şeklindeki çikolataya el koydu.

Cem Kaan Toka

