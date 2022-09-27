Halay çekenleri kurtarayım derken tente üzerine düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Çemişgezek'te düğün için kullanılan bir alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Tentenin sallandığını fark eden davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı.

Yakup Sağlam-Sezai Akın



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