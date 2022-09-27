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Halay çekenleri kurtarayım derken tente üzerine düştü

Halay çekenleri kurtarayım derken tente üzerine düştü
Halay çekenleri kurtarayım derken tente üzerine düştü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan bir kişi tentenin altında kaldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Halay çekenleri kurtarayım derken tente üzerine düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Çemişgezek'te düğün için kullanılan bir alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Tentenin sallandığını fark eden davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı. 

Yakup Sağlam-Sezai Akın
 

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