Haleplibahçe'nin tarihi silüeti gün yüzüne çıkarılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde Halepli Bahçe Mahallesi'nde yer alan Hamarat Eller Çarşısı Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma kurulunun yıkım kararı ile yıkılarak Büyükşehir Belediyesinin ışıklandırdığı Kızılkoyun Nekropol alanının eşsiz görüntüsünün önündeki betonarme yapı ortadan kaldırdı. Hamarat Eller Çarşısı Arkeoloji Müzesi karşısındaki yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İçerisinde Şanlıurfa'ya ait gıda ve el sanatları ürünlerinin yer alacağı çarşıda uluslararası standartlara uygun olarak ambalajlanan ürünler direkt olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül mevcut betonarme yapının tarihi Nekropol alanının önünü kapatarak kötü görüntüye neden olduğu gerekçesiyle yıktıklarını söyledi.

Hamarat Eller Çarşısı yıkım programında konuşan Beyazgül, “Bu bölge tarihi bir havza, bu tarihi havzayı aslına dönüştürmek lazım dedik ve karşı tarafta 35 bina vardı ve o binaları kamulaştırdık ve o tarihi surete uygun olarak yeniden bir restorasyon yapıyoruz. Hemen önümüzde Roma'ya ait bir hamam kalıntısı var diğer tarafta mozaikler, müzemiz ve Nekropol alanımız var. Tarihi bir havzaya ve gastronomi merkezine oluşturduğumuz bu yeri tarihi özelliklerine uygun hale getiriyoruz. Buradaki Hamarat Eller Çarşısını müzenin karşısına taşıdık ve bir süre sonra faaliyete girerek müze ile bütünleşmiş olacak. Nekropol alanının önündeki bir yolu da kaldıracağız ve orayı yürüyüş yolu haline getireceğiz. Akabinde bir takım motifler oluşturacağız ve pandemi sonrası Nekropol'ün önünde inşallah müzik etkinlikleri yapacağız. Bu havza etkinlik, kültür, müzik ve tarihi özelliklerin tam olarak çıkarıldığı bir havza ve gastronomi merkezi olacak. Şanlıurfa birçok özellikleri ile yıldız ve şanlı şehirdir, inanıyorum ki pandemiden sonra en fazla yıldızı parlayacak şehirdir'' ifadelerini kullandı.

Sinan Özdemir