Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü

Halep kentine bağlı Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada çökme meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, olayda biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın, binanın temelinde meydana gelen su sızıntısından yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muhammed Rabah

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