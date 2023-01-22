İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü

Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü
Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü

Suriye'nin Halep kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü - Tıkla İzle

Halep kentine bağlı Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada çökme meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, olayda biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın, binanın temelinde meydana gelen su sızıntısından yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muhammed Rabah

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.