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Halep'te bayram namazı

Halep'te bayram namazı
Halep'te bayram namazı

Halep'te korona virüs salgını gölgesinde bayram namazını kılan Halepliler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Halep’te bayram namazı - Tıkla İzle

Suriye'de halk, bayram namazı için rejim saldırıları nedeniyle camilerin yıkılması sonucu köylerde bulunan camilere gitti. Halepliler, bayram namazını kentin 30 kilometre kuzeybatısında bulunan Darat Izza'daki Farouq Camii'nde kıldı. Yıllardır süren iç savaş nedeniyle yakınlarını kaybeden Halepliler, bu yıl da buruk bir bayram geçirdi. Korona salgını gölgesinde bayram namazını kılan Halepliler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kaybettikleri yakınlarına dua eden halk, daha sonra bayram alışverişini yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle birçok pazar yerinin kapalı olduğu kentte, bazı pazar yerleri ise bayram dolayısıyla açıldı.

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