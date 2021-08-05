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Halep'te terör örgütü PKK sivil savunma ekiplerini hedef aldı: 1 yaralı

Halep'te terör örgütü PKK sivil savunma ekiplerini hedef aldı: 1 yaralı
Halep'te terör örgütü PKK sivil savunma ekiplerini hedef aldı: 1 yaralı

Suriye'nin Halep kentinde yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, güdümlü füze ile Sivil Savunma ekiplerine ait bir vinç ve bir ambulansı hedef alması sonucu 1 Sivil Savunma görevlisi yaralandı.

Halep'te terör örgütü PKK sivil savunma ekiplerini hedef aldı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK militanları, Sivil Savunma ekiplerini hedef aldı. Halep'in Hazwan köyü otoyolu üzerinde PKK militanlarının, Sivil Savunma ekiplerine ait bir vinçe güdümlü füze ile saldırı düzenlenmesi sonucu vinç alev aldı.

Saldırının ardından diğer Sivil Savunma ekipleri, yanan aracı söndürmek ve yaralıları kurtarmak için olaya müdahale etti. O anlarda terör örgütü PKK militanları, bu sefer de olay yerine gelen Sivil Savunma ekiplerine ait bir ambulansı hedef aldı. Üst üste 2 araca düzenlenen saldırı sonucu 1 Sivil Savunma ekiplerinden 1 kişi yaralandı.

Mahmud Alhalbi
 

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