Halep'ten yoğun göç dalgası

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından Halep'e yönelik son hava saldırıların yoğun bir şekilde artmasıyla siviller hayatta kalabilmek için kaçıyor. Evlerini terk eden siviller güvenli alanlara sığınmaya çalışıyor.

Bombardıman nedeniyle tehlikede yaşayan siviller ailelerinden bir daha kayıp vermemek için araç kiralayıp, Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere geçiyor. Kaçmak isteyen bazı siviller ise araç bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü dün Halep'ten en az 2 bin ailenin kaçtığını ve rejim saldırılarının ardından güvenli bölgelere geçmeye çalışan ailelerin sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, büyük şehirlerin hedef alındığı saldırıların devam etmesi halinde yeni bir mülteci krizinin yaşanabileceğine de dikkat çekildi.

Esad saldırılarından kaçan Mehmet El Omer yaptığı açıklamada, “El Maaret bölgesinden kaçtık, yaklaşık 6 ay önce Halep'in Khan Al-Asal köyüne geçtik, yazın kaçarken pek çok hastalık yaşadık, yine saldırılardan kaçıyoruz nereye gideceğiz bilmiyoruz” dedi.

Diğer bir sivil de, “Humus'tan Khan Al-Asal köyüne kaçtık, sonra başka yerlere geçtik, şimdi Afrin'e geçiyoruz artık yapabileceğimiz bir şey yok. Her yerde saldırı oluyor. Ailelerimizde kadınlar, kızlar, çocuklar var” şeklinde konuştu.

Muhamed El Mustafa

