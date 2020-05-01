Halfeti'nin simgesi karagül açtı

2013 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin 'saklı cenneti' olarak nitelendiriliyor. İlçenin önemli simgelerinden biri olan ve dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagül, açmaya başladı. Nisan sonu ve Mayıs ayı başlarında her yıl açan karagül, bu yıl güzelliğini korona virüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sadece bölge halkına gösteriyor. Kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, yılda 2 kez açıyor.

Karagül yetiştiricisi Hüseyin Akşen, bu yıl ziyaretçilerin ziyaret edemediği karagülün kurutularak çeşitli koku ve gıda ürünü olarak kullanıldığını söyledi. Akşen, karagülden kolonya, parfümün yanı sıra reçel ve lokum gibi gıda ürünleri de yapıldığını ifade etti.

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde seralarda yetiştirilen karagülün alanının daha da genişletileceği bildirildi.

Hüseyin Bozkurt

