Halı saha boks ringine döndü, kalabalık zor ayırdı

Olay, Hendek ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç yapmak için sahaya gelen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Batuhan Saçar
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