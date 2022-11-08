İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halı saha boks ringine döndü, kalabalık zor ayırdı

Halı saha boks ringine döndü, kalabalık zor ayırdı
Halı saha boks ringine döndü, kalabalık zor ayırdı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde halı sahada maç yapan iki grup birbirine girdi. Boks ringine dönüşen sahadaki o anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Halı saha boks ringine döndü, kalabalık zor ayırdı - Tıkla İzle

Olay, Hendek ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç yapmak için sahaya gelen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Batuhan Saçar

İLGİLİ HABER
Yol verme kavgası cinayetle bitti! Yol verme kavgası cinayetle bitti!
İLGİLİ HABER
Kardeşlerin cinayetle biten miras kavgası kameraya yansıdı Kardeşlerin cinayetle biten miras kavgası kameraya yansıdı
İLGİLİ HABER
Kız öğrenciler saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar Kız öğrenciler saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.