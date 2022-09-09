Halı saha dönüşü otomobille dereye uçan genç hayatını kaybetti

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Arıtma Tesisleri yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinde halı sahada top oynadıktan sonra bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Bayram Onur Avcıoğlu (19) evlerine gitmek için yola çıktı. Kum Mahallesi arıtma Tesislerinin olduğu bölgeye geldiğinde Bayram Onur Avcıoğlu kontrolündeki otomobil yol kenarındaki Akmaz deresine düştü.

Otomobilin dere yatağına düştüğünü gören çevre sakinleri 112 acil kurtarma hattını aradı. Kaza yerine, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın daha önce Finike ve Kumluca Devlet Hastanelerinde uzun yıllar görev yapan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Cenazenin cuma namazını müteakiben Merkez Eski Camide kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Ramazan Sarıkayalı