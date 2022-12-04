Halı saha maçı ölümle sonuçlandı

Denizli'de yaşayan Ömer Şenşahin (38), arkadaşlarıyla beraber halı sahada buluşarak futbol oynamaya başladı. Burada bir süre sonra Şenşahin, kalbini tuttuktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından Şenşahin, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kötüye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi işlemlerinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eren Elyesa Polat



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.