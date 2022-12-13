Halı sahada 2 takım arasında sıra kavgası kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy'de bir parkta yaşandı. İddiaya göre, futbol sahasında oyun oynamak isteyen 2 takım arasında sıra nedeni ile yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Oyuncular futbol oynamayı bırakıp birbirine öldüresiye saldırıp küfürler etti. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, gruplar birbirlerine saldırarak hakaretler ettiği görüldü.

Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.