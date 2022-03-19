İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halı sahada kalp krizi geçiren liseli genç hayatını kaybetti

Halı sahada kalp krizi geçiren liseli genç hayatını kaybetti
Halı sahada kalp krizi geçiren liseli genç hayatını kaybetti

Erzincan’da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 16 yaşındaki liseli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan'ın Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün kar tatili nedeniyle okula gitmeyen Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ilgaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Emin Ferhat Sevilir

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.