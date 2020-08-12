Halı sahalar 4 ay sonra açıldı

Yeni tip korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapanan halı sahalar Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıyla açıldı. Bakan Kasapoğlu'nun duyurusunu duyan vatandaşlar ilk günden soluğu halı sahalarda aldı.

İl Hıfzıssıhha Kuralları kapsamında denetlenen tesisler, bugün akşam saatlerinden itibaren faaliyetlerine başladı. Duyuruyu alan vatandaşlar da takımlarını kurarak maç yapıp, ter attı. Halı sahaya gelerek maç yapan Tolga Yaşaray, “Halı sahaların açılmasına sevindik. İnşallah bu pandemi süreci de geçer. Vatanımıza milletimize hayırlı olur, iyi olacak, böyle daha iyi oldu. Futbolu özlemişiz, futbol güzel bir şey. Futbolsuz hayat zaten zordu. Şu an iyi” diye konuştu.

Halı saha işletmecisi Ayetullah Özdemir, “4-5 aydır kapalıyız, bu durumda zaten biz mağduriyet yaşamıştık ama 4-5 ay geçti açıldı, bunun heyecanı var, mutluyuz. Bütün arkadaşlarımızı halı sahamıza bekliyoruz. Pandemi inşallah biter, tek temennimiz bu. Gerekli dezenfektan çalışmalarımızı yaptık. Gerekli tedbirlerimizi aldık, soyunma odalarını sosyal mesafeye uygun hale getirdik” dedi.



Medeni Topaloğlu

