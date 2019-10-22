Halı silkelerken balkondan düşen, Fatih Kayalı dehşet anlarını anlattı

Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Şube Sokak'ta dün akşam eşi Handan Kayalı ile birlikte halı silkelerken balkon duvarının çökmesi nedeniyle düşerek yaralanan ve tedavi altına alınan Fatih Kayalı, olay anında yaşadıklarını anlattı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde yatan Kayalı, ayağında kırık olduğunu ve ameliyat olacağını söyledi.

Durumunun iyi olduğunu ifade eden Kayalı, "Akşam iş çıkışı eve geldik. Evde temizlik için eşime yardımcı olmaya çalıştım. Halıyı çırpmamızı söyledi, beraber çırptık. İki, üç çırpmadan sonra duvarla beraber aşağıya indik. Ondan sonrasında bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.20 senedir aynı evde yaşadıklarını aktaran Kayalı, evin eski olduğunu belirtti.

Eşinin de Bursa'ya sevk olduğunu vurgulayan Kayalı, "Onda da çatlaklar var" dedi. Olayda yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Handan Kayalı da Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ersin Turan - Yasin Erdem



