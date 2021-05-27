Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu

Olay, saat 20.00'de Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Saka Sokağı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki elektrik direğinin altında bırakılan çanta şüpheli paket paniğine sebep oldu. Bunun üzerine sokağın olduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Sokak ise otomobil ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekât polisleri de sevk edildi. Çantanın sokağa gelen bomba imha ekibi fünye düzeneği kurarak çantayı patlattı. Fünye yardımı ile patlatılan çantanın içi ise boş çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Davut Has