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Haliç Köprüsü'nde 2.etap yenileme çalışması devam ediyor

Haliç Köprüsü'nde 2.etap yenileme çalışması devam ediyor
Haliç Köprüsü'nde 2.etap yenileme çalışması devam ediyor

Haliç Köprüsü’nde yapılan derz yol bakım ve onarım çalışmalarının 2.etabı dün gece başladı. Yapılan çalışma nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapatıldı.

Haliç Köprüsü'nde 2.etap yenileme çalışması devam ediyor - Tıkla İzle

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam ediliyor. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilmek üzere dün gece saat 24.00 itibariyle yeniden başladı. Yapılan çalışma nedeniyle köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün süre ile kapatıldı. Kapatılan kısımlar nedeniyle bölgede zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

Muhammet Emin Arslan

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