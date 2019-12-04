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Haliç Köprüsü'nde tek teker terörü kamerada

Haliç Köprüsü'nde tek teker terörü kamerada
Haliç Köprüsü'nde tek teker terörü kamerada

Haliç Köprüsü’nde ve E-5 Karayolu’nda motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Maganda o anları kaydettirip sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz 14 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Haliç Köprüsü'nde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, bir anda tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

Trafiği tehlikeye düşürdü
Bu şekilde metrelerce giden maganda trafiği tehlikeye düşürerek hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan sürücü, E-5 karayoluna geçince de bu şekilde gitmeye devam etti. Maganda o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

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