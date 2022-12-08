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Haliç, yeniden karardı

Haliç, yeniden karardı
Haliç, yeniden karardı

 Kirlilik ile gündemden düşmeyen İstanbul’un kanayan yarası Haliç, yeniden kararmaya başladı. Havadan çekilen görüntülerde kirliliğin sahil şeridini kapladığı ve Haliç’in renginin değişmeye başladığı net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Haliç, yeniden karardı - Tıkla İzle

İstanbul'un en büyük sorunlarından Haliç'in kirlilik meselesi bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Temizlenme çalışmaları yapıldığına dair basın gezileri yapılıyor, balçığın haliç temizleme çalışmalarının devam ettiğine dair İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından açıklamada bulunuluyor. Ancak son durum Haliç sahillerinde vatandaşların burunlarını tıkamadan gezmeleri neredeyse imkansız hale geliyor. Özellikle yağmur sonrası halicin büyük bir kısmı kötü koku çevrede etkili oluyor.


Havadan çekilen görüntülerde halicin durumu gözler önüne serildi. Sahil şeridi boyunca siyah bir tabaka ile kaplandığı görülüyor. Haliç tabanından balçık çekilmesi için yerleştirilen boruların etrafında ise çöp yığınları olduğu görüntülere yansıdı. Vatandaşlar ise halicin temiz günlerine döneceği günü bekliyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun
 

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