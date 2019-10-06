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Halıcıoğlu'nda metrobüsler çarpıştı: 13 yaralı

Halıcıoğlu'nda metrobüsler çarpıştı: 13 yaralı
Halıcıoğlu'nda metrobüsler çarpıştı: 13 yaralı

Halıcıoğlu'nda Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı. Vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle büyük panik yaşarken, kazada 13 kişi yaralandı. Durakta bulunan güvenlik görevlileri ise gazetecilere zor anlar yaşattı.

Halıcıoğlu'nda metrobüsler çarpıştı: 13 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Beyoğlu Halıcıoğlu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 9.45 sıralarında Halıcıoğlu'ndan Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan metrobüse çarptı. Metrobüste bulunan vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle büyük panik yaşarken, kazada 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Kaza yapan metrobüsler güvenli alana çekildi. Metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

Alper Suat Tutaşı - Tunacan Atalay - Emrah Kuş
 

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