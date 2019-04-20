Haliç'te kafe olarak kullanılan 2 teknede yangın

Olay, saat 05:00 sıralarında Haliç'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haliç sahilinde iskeleye bağlı olan ve kafe olarak kullanılan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan diğer tekneye sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye eri düşme tehlikesi geçirdi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskeleden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan ve alev alev yanan teknelere müdahale etti. İtfaiye merdiveniyle havadan müdahale edilen yangında itfaiye ekipleri daha sonra iskele ile tekne arasına merdiven koyarak tekneye geçmeye çalıştığı esnada düşme tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Kafe olarak kullanılan ve içerisinde bulunan tüpler itfaiye erleri tarafından kıyıya çıkarılırken, alev alev yanan teknelerde söndürme çalışmasının ardında soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, her iki tekne yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Selim Bayraktar