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Haliç'te korkutan görüntü

Haliç'te korkutan görüntü
Haliç'te korkutan görüntü

İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Suyunun rengi değişen Haliç, dron ile görüntülendi.

Haliç’te korkutan görüntü - Tıkla İzle

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı. Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.



“Çok rahatsız edici bir koku”

Nurcan Öztürk, “Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz” dedi.

“Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz”

Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise “Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi” diye konuştu.

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